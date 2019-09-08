Бойовики з початку доби дотримуються режиму тиші на Донбасі – Міноборони

У Міністерстві оборони України повідомляють, що від початку поточної доби на Донбасі не зафіксовано жодного обстрілу.
«8 вересня, за наявною інформацією, на лінії бойового зіткнення російсько-окупаційні війська зберігають режим тиші. Ворожих обстрілів позицій наших мужніх захисників не зафіксовано», – йдеться в повідомленні.
В угрупованні «ЛНР» звинуватили українських військових в одному порушенні режиму тиші з початку доби. Бойовики стверджують, що ЗСУ обстріляли селище міського типу Донецький. В угрупованні «ДНР» інформації про обстріли не оприлюднюють.
Обстріли в зоні конфлікту на Донбасі тривають, попри оголошене там від 21 липня перемир’я. Сторони звинувачують одна одну в порушеннях режиму тиші.
Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».
За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.
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