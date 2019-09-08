Ситуація на Донбасі: 14 обстрілів минулої доби, втрат серед військових ЗСУ немає

У штабі Операції об’єднаних сил повідомили, що підтримувані Росією бойовики на Донбасі минулої доби 14 разів відкривали вогонь в бік позицій Збройних сил України, в результаті цих обстрілів ніхто з українських військових не постраждав.

«Противник обстрілював позиції підрозділів об'єднаних сил із забороненої Мінськими угодами зброї. Крім того, застосовував гранатомети різних систем та стрілецьку зброю».

За даними штабу, від початку поточної доби проросійські бойовики режим припинення вогню не порушували.

В угрупованні «ДНР» звинуватили ЗСУ в обстрілі Ясинуватої напередодні, в угрупованні «ЛНР» інформації щодо обстрілів за минулу і поточну добу не оприлюднюють.

Обстріли в зоні конфлікту на Донбасі тривають, попри оголошене там від 21 липня перемир’я. Сторони звинувачують одна одну в порушеннях режиму тиші.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.