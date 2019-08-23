СБУ заявляє про затримання двох інформаторок бойовиків «ЛНР»

Контррозвідники Служби безпеки України припинили протиправну діяльність двох українських громадянок, які надавали розвідувальні дані про підрозділи, задіяні в операції Об’єднаних сил, бойовикам угруповання «ЛНР», повідомляє пресслужба СБУ.
«Встановлено і в ході досудового розслідування отримано докази, що мешканка підконтрольної українській владі території Луганщини збирала інформацію про сили і засоби українських силових структур і Збройних сил, які здійснюють відсіч збройній агресії проти нашої країни», – йдеться в повідомленні СБУ.
Отримані дані вона передавала іншій громадянці України – «бойовику так званої 4 ОМСБр 2 АК «НМ» угруповання «ЛНР».
Наразі обом громадянкам повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень за статтями «посягання на територіальну цілісність і недоторканність України» і «створення терористичної групи чи терористичної організації».
Матеріали справи передали в суд.
19 серпня в СБУ повідомляли про затримання в Запоріжжі бойовика підтримуваного Росією угруповання «ДНР».
Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».
За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.
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