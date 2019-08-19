СБУ: контррозвідка затримала бойовика «ДНР»

Співробітники контррозвідки Служби безпеки України затримали в Запоріжжі бойовика підтримуваного Росією угруповання «ДНР», повідомила пресслужба СБУ.

«Оперативники спецслужби встановили, що мешканець Шахтарська, перебуваючи на території Донецької області у місцях позбавлення волі за скоєння тяжкого злочину, у квітні 2014 року був звільнений з в’язниці за умови приєднання до лав незаконних збройних формувань. У Слов’янську він приєднався до терористичної групи під керівництвом Гіркіна (Стрелкова)», – розповіли в СБУ.

За даними спецслужби, перебуваючи на посаді стрілка, він брав активну участь у захопленні адміністративних будівель Слов’янська, постачанні з Росії на територію Донецької області зброї та боєприпасів, виконував завдання з коригування артилерійських обстрілів сил антитерористичної операції, а також зі зброєю в руках протистояв Збройним силам України.

«Згодом бойовик перейшов до терористичного підрозділу «Бойові коти» сьомої окремої мотострілкової бригади 2-го армійського корпусу народної міліції «ДНР». Встановлено, що у 2017 році на тимчасово непідконтрольній українській владі території Донеччини бойовика було звинувачено в розбої і оголошено у розшук так званими правоохоронними органами «ДНР», – заявили в Службі безпеки.

За їхньою інформацією, наприкінці липня 2019 року чоловік прибув на територію Запорізької області, де переховувався у своїх родичів, які переїхали у регіон з початком бойових дій на Донбасі.

Правоохоронці заявили, що затримали колишнього бойовика за місцем тимчасового проживання.

Чоловіку оголосили підозру за статтею 258-3 Кримінального кодексу України (створення терористичної групи чи організації).

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.