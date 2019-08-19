СБУ: контррозвідка затримала бойовика «ДНР»

Співробітники контррозвідки Служби безпеки України затримали в Запоріжжі бойовика підтримуваного Росією угруповання «ДНР», повідомила пресслужба СБУ.
«Оперативники спецслужби встановили, що мешканець Шахтарська, перебуваючи на території Донецької області у місцях позбавлення волі за скоєння тяжкого злочину, у квітні 2014 року був звільнений з в’язниці за умови приєднання до лав незаконних збройних формувань. У Слов’янську він приєднався до терористичної групи під керівництвом Гіркіна (Стрелкова)», – розповіли в СБУ.
За даними спецслужби, перебуваючи на посаді стрілка, він брав активну участь у захопленні адміністративних будівель Слов’янська, постачанні з Росії на територію Донецької області зброї та боєприпасів, виконував завдання з коригування артилерійських обстрілів сил антитерористичної операції, а також зі зброєю в руках протистояв Збройним силам України.
«Згодом бойовик перейшов до терористичного підрозділу «Бойові коти» сьомої окремої мотострілкової бригади 2-го армійського корпусу народної міліції «ДНР». Встановлено, що у 2017 році на тимчасово непідконтрольній українській владі території Донеччини бойовика було звинувачено в розбої і оголошено у розшук так званими правоохоронними органами «ДНР», – заявили в Службі безпеки.
За їхньою інформацією, наприкінці липня 2019 року чоловік прибув на територію Запорізької області, де переховувався у своїх родичів, які переїхали у регіон з початком бойових дій на Донбасі.
Правоохоронці заявили, що затримали колишнього бойовика за місцем тимчасового проживання.
Чоловіку оголосили підозру за статтею 258-3 Кримінального кодексу України (створення терористичної групи чи організації).
Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».
За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ