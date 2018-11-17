На Закарпатті в лікарні помер прикордонник, якого збив підозрюваний у контрабанді

Начальник відділу прикордонної служби «Ділове», що в Закарпатській області, майор Вадим Березенський 17 листопада, не приходячи до тями, помер у лікарні. Про це повідомив голова Державної прикордонної служби України Петро Цигикал.

«Висловлюю від себе особисто і від усього персоналу Держприкордонслужби України слова глибокого співчуття та скорботи рідним і близьким офіцера. Він був справжнім взірцем сумлінного виконання свого професійного обов’язку», – вказав Цигикал.

«Особа, яка вчинила цей безглуздий та вкрай жорстокий вчинок - наїзд на прикордонника, уже в поліції. Сподіваємося, що правосуддя буде суворим та справедливим. Але сьогодні ми втратили офіцера, батьки сина, а діти – батька... Спочивай з миром...» – додав голова ДПСУ.

На начальника прикордонного відділу «Ділове» скоїли наїзд автомобілем 16 листопада. Цей наїзд стався після того, як прикордонники спільно з румунськими колегами затримали кількох осіб, підозрюваних у контрабанді.

«По той бік кордону затримали двох осіб та 10 пакунків тютюнових виробів. На українській території тривав пошук решти причетних до оборудки осіб. Невдовзі неподалік річки Тиса, по якій проходить держрубіж, прикордонники затримали чоловіка в гідрокостюмі. Документів при собі він не мав, однак при ньому виявили велику суму коштів, які він, ймовірно, отримав за здійснення незаконної оборудки. У ході первинного з’ясування обставин, опитування затриманого та вилучення коштів на начальника відділу «Ділове» інша невідома особа здійснила наїзд автомобілем «Ауді», – йдеться в повідомленні.

У зв’язку з цим випадком ДПС перейшла на посилений варіант охорони кордону.

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