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11 лютого 2020, Київ 19:04
Новини | Політика

У НАБУ «не коментують» тему розмови з Ахметовим

Український бізнесмен Рінат Ахметов

Національне антикорупційне бюро не надає інформацію про спілкування з українським бізнесменом Рінатом Ахметовим 11 лютого.

«Ми не коментуємо», – такою була відповідь співробітниці пресслужби на прохання Радіо Свобода повідомити про тему розмови з Ахметовим.

Раніше в пресслужбі самого Ріната Ахметова повідомили кільком українським ЗМІ, що він був запрошений до НАБУ як свідок. На запитання, в якій саме справі свідчив Ахметов, у пресслужбі не відповіли.

У жовтні 2019 року Антимонопольний комітет України (АМКУ) відкрив антимонопольне розслідування проти найбільшого в країні виробника енергії, компанії ДТЕК, що належить мільярдеру Рінату Ахметову. У заяві, розміщеній 7 жовтня на сайті регулятора, АМКУ звинувачує дочірню компанію «ДТЕК Західенерхо», у «зловживанні монопольним становищем».

У заяві ДТЕК з цього приводу звинувачення названі безпідставними, а розслідування в компанії вважають «штучним адміністративним втручанням у ринкову конкуренцію».

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