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17 травня 2019, Київ 11:19
Новини | Корупція

Суд розглядає клопотання про обрання запобіжного заходу екс-командувачу НГУ Аллерову

Юрій Аллеров, екс-керівник Нацгвардії

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Солом’янський районний суд Києва 17 травня розпочав слухати клопотання прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про обрання запобіжного заходу колишньому командувачу Національної гвардії Юрію Аллерову. Прокурори просять обрати йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в сумі 11 мільйонів гривень.

Суд має продовжити розгляд клопотань прокурорів САП щодо запобіжних заходів для керівника компанії «Укрбуд» Олега Майбороди та незалежного оцінювача Аліси Гринчук, які проходять в одній із Аллеровим справі.

Усім трьом фігурантам справи інкримінують ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним, шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

/**/ /**/ /**/ Генерал-полковник Юрій Аллеров, до 7 травня 2019 року – командувач Національної гвардії України
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14 травня детективи НАБУ провели обшуки за місцем роботи та проживання окремих службових осіб Нацгвардії, а також в офісах низки приватних компаній. Розслідування в цій справі НАБУ здійснює із грудня 2017 року. 15 травня НАБУ повідомило Аллерову, Майбороді та Гринчук про підозру в заволодінні майном Нацгвардії на понад 81 мільйон гривень.

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