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11 Вересень 2019, Київ 14:35
Новини | Політика

НАБУ внесло до ЄРДР дані про провадження проти Порошенка та Клімкіна

Згідно з процедурою, детектив НАБУ вніс «відповідні відомості» до Єдиного реєстру досудових розслідувань

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Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) за рішенням суду зареєструвало провадження за фактом можливого кримінального правопорушення, вчиненого колишнім президентом України Петром Порошенком та колишнім міністром закордонних справ Павлом Клімкіним. Це підтвердили Радіо Свобода в пресслужбі бюро 11 вересня.

Згідно з процедурою, детектив НАБУ вніс «відповідні відомості» до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

/**/ /**/ /**/ Клімкіна (л) і Порошенка (п) звинувачують у зловживанні владою
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Раніше до Солом’янського райсуду Києва надійшов позов від громадянина, ім'я якого не називають, про те, що 15 липня він подав до НАБУ заяву про кримінальні правопорушення, вчинені Клімкіним і Порошенком за статтею «зловживання владою або службовим становищем» Кримінального кодексу України.

Обставини правопорушення також не розголошуються.

Солом'янський районний суд Києва ухвалив рішення 15 серпня.

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