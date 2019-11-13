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13 листопада 2019, Київ 16:28
Новини | Політика

НАБУ відкрило Корчак і захисникам матеріали провадження щодо ексголови НАЗК

Ексголова НАЗК Наталія Корчак

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Детективи Національного антикорупційного бюро завершили слідство в справі недостовірного декларування колишньої співробітниці Національного агентства з питань запобігання корупції, повідомляє пресслужба НАБУ.

«12 листопада 2019 року підозрюваній та її захисникам відкрито матеріали кримінального провадження для ознайомлення перед складанням обвинувального акту і його скерування до суду», – вказано в повідомленні.

/**/ /**/ Наталя Корчак очолювала Національне агентсво України з питань запобігання корупції у період з 2016 до 2018 року
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Ексголові НАЗК Корчак повідомили про підозру через незадекларовані статки

Наприкінці жовтня детективи НАБУ за процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили колишній посадовиці Національного агентства з питань запобігання корупції про підозру у недекларуванні статків на понад 544 тисяч гривень, повідомили в НАБУ.

Розслідування цих фактів детективи НАБУ розпочали в жовтні 2017 року.

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