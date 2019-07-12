НАБУ викликає Луценка на допит – Сарган

Національне антикорупційне бюро викликає на допит генерального прокурора України Юрія Луценка, повідомляє його речниця Лариса Сарган.

За її словами, допит стосується передачі справи учасника Євромайдану Івана Бубенчика іншому складу прокурорів.

«Приводом для такого рішення у квітні минулого року стали заяви учасників Революції Гідності та публікації ряду ЗМІ щодо упередженої кваліфікації дій Бубенчика під час подій січня-лютого 2014 року. Генеральний прокурор викликається на допит у якості свідка у кримінальному провадженні, порушеному за заявою адвоката потерпілих. Цим адвокатом є О.Горошинський, відомий захисник «беркутів» і самого Януковича», – написала Сарган 12 липня у фейсбуці.

Провадження зареєстроване за ознаками кримінального правопорушення за статтею про «зловживання владою або службовим становищем».

«Що ж, реванш триває. Тепер, окрім януковичів і медведчуків, генпрокурор Луценко заважає і НАБУ», – додала речниця Луценка.

11 червня заступник голови Адміністрації президента Руслан Рябошапка повідомив, що президент Володимир Зеленський підписав подання до Верховної Ради про звільнення Юрія Луценка з посади генерального прокурора. 2 липня Зеленський повторно звернувся в парламент щодо звільнення Луценка. Це питання в сесійній залі поки що не розглядали.

Сам Луценко у травні заявляв, що «не бачить» підстав для своєї відставки.

Юрій Луценко працює з травня 2016 року.