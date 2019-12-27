В «Адміністрації морських портів України» проходять обшуки – НАБУ

У Національному антикорупційному бюро України повідомили, що його детективи разом із СБУ здійснюють низку обшуків в приміщеннях держпідприємства «Адміністрація морських портів України», його філіях та за місцем проживання посадовців «АМПУ» в Києві, Одесі та Одеській області.

«Слідчі дії санкціоновані. Їх здійснюють в межах розслідування можливих зловживань посадовців «АМПУ» при закупівлі будівельних послуг для об’єктів морської інфраструктури, зокрема надання протиправних преференцій іноземній компанії», – йдеться в повідомленні.

За даними НАБУ, розслідування у справі детективи здійснюють з весни 2019 року, попередня правова кваліфікація – «зловживання владою або службовим становищем».

«Адміністрація морських портів України» – одне з найбільших державних підприємств України, активами якого оцінюють у понад 20 мільярдів гривень.