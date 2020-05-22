У посадовців «Укрзалізниці» та представників низки приватних компаній тривають обшуки – НАБУ

У Національному антикорупційному бюро повідомили, що 22 травня тривають обшуки у службових осіб компанії «Укрзалізниця» та представників низки приватних компаній.

«Слідча дія санкціонована і здійснюється у межах розслідування фактів зловживань службових осіб «Укрзалізниці» при здійсненні закупівель програмного забезпечення з електронного придбання квитків сполучення «Київ-Бориспіль» (так званий «Бориспільський експрес»). Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснюють з грудня 2018 року. Попередня правова кваліфікація — ч.5 ст. 191 КК України. Зазначимо, що керівництво «УЗ» сприяє здійсненню розслідування з метою встановлення усіх обставин справи» – йдеться в повідомленні.

У НАБУ вказали, що детективи НАБУ проводять обшуки за процесуального Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

«Укрзалізниця» є національним перевізником вантажів та пасажирів. Компанія забезпечує 82% вантажних і майже 50% пасажирських перевезень.