НАБУ: за синагогою в Києві стежили агенти «іншого правоохоронного органу»

Національне антикорупційне бюро України заявляє, що встановило осіб, які стежили за будівлею центральної синагоги Києва.

«Бюро вивчило відеозапис, оприлюднений у мережі інтернет, і встановило, хто саме зафіксований на ньому. Особи, яких ЗМІ назвали «агентами НАБУ», виявилися співробітниками іншого українського правоохоронного органу. Для збереження довіри до правоохоронної системи України бюро не називатиме, до якого саме органу належать ці особи», – ідеться в поширеній 15 листопада заяві НАБУ.

Національне антикорупційне бюро України не прослуховувало приміщення центральної синагоги Києва та не проводило слідчих чи оперативно-розшукових дій стосовно її рабина, заявив 1 листопада у коментарі Радіо Свобода голова НАБУ Артем Ситник.

Єврейська релігійна громада Києва наприкінці жовтня оприлюднила заяву, в якій звинуватила «осіб, що мають безпосередній стосунок до Національного антикорупційного бюро України», у стеженні за приміщенням центральної синагоги Києва.

Головний рабин України та Києва Моше Реувен Асман, чий підпис стоїть під заявою, закликав правоохоронні органи надати юридичну оцінку цим діям та провести розслідування. Також він звернувся до міжнародних організацій, дипломатів і єврейських общин світу із закликом взяти розслідування перерахованих тверджень «під особистий контроль».

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