Вимагання 300 тисяч доларів – у НАБУ повідомили деталі затримання співробітниці Офісу президента

Керівницю департаменту Офісу президента, затриману 12 листопада детективами НАБУ, підозрюють в отриманні 150 тисяч доларів хабаря разом з іншими учасниками «організованої злочинної групи», повідомляє пресслужба Національного антикорупційного бюро України.

«Внаслідок проведення операції «під прикриттям» (негласних слідчих розшукових дій) детективи НАБУ задокументували вимагання неправомірної вигоди у розмірі 300 тисяч доларів США з фізичної особи за сприяння у призначенні на керівну посаду до НАК «Нафтогаз України», – йдеться в повідомленні.

За даними НАБУ, «керівницю одного з Головних департаментів Офісу президента України, її спільницю – ексзаступницю міністра культури України (2011 р.) – та інших учасників угруповання затримали безпосередньо після одержання першого траншу неправомірної вигоди у сумі 150 тисяч доларів».

Наразі здійснюються невідкладні слідчі дії, до яких залучені працівники СБУ, повідомили у НАБУ, вирішується питання повідомлення про підозру.

Раніше про затримання керівника одного з головних департаментів Офісу президента повідомили в самому ОП.

Імені затриманої співробітниці ОП ані в НАБУ, ані в Офісі президента не кажуть. Проте ЗМІ з посиланням на джерела в бюро повідомляють, що йдеться про директора департаменту забезпечення доступу до публічної інформації Світлану Кондзелю.