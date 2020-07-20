Після затримання Новака НАБУ здійснює обшуки в офісах «Укравтодору»

Національне антикорупційне бюро здійснює в Україні обшуки, які можуть бути пов’язані із затриманням у Польщі колишнього керівника «Укравтодору» Славоміра Новака.

«НАБУ і САП здійснюють слідчі дії силами міжнародної слідчої групи в офісах «Укравтодору», компаній-учасниць тендерів державної агенції, а також за місцем проживання колишніх посадовців державної агенції та громадян Польщі – ймовірних учасників злочинної організації», – ідеться в повідомленні НАБУ у твітері.

За даними НАБУ, спільні з польською стороною обшуки відбуваються в Києві, Львові та на території Польщі.

Раніше 20 липня Радіо Свобода повідомило, що Центральне антикорупційне бюро Польщі затримало колишнього міністра транспорту Польщі, колишнього голову Державної служби автомобільних доріг України («Укравтодор») Славоміра Новака. За повідомленням агенції PAP, його підозрюють в корупції, управлінні організованою злочинною групою і відмиванні грошей.

Славомір Новак з 2011 до 2013 року працював на посаді міністра транспорту, будівництва і морського господарства Польщі в уряді прем’єра Дональда Туска. Керівником «Укравтодору» Новак був три роки – до вересня 2019 року.