У Польщі затримали Славоміра Новака, який в Україні очолював «Укравтодор»

Центральне антикорупційне бюро Польщі затримало колишнього міністра транспорту Польщі, колишнього голову Державної служби автомобільних доріг України («Укравтодор») Славоміра Новака. За повідомленням агенції PAP, його підозрюють в корупції, управлінні організованою злочинною групою і відмиванні грошей.

Речник міністра-координатора спеціальних служб Польщі Станіслав Жарин у твітері вказав, що, крім Новака, «затримали також "Даріуша З., колишнього командира JW «GROM» та підприємця з Гданська Яцека П.»

Славомір Новак з 2011 до 2013 року працював на посаді міністра транспорту, будівництва і морського господарства Польщі в уряді прем’єра Дональда Туска. Керівником «Укравтодору» Новак був три роки – до вересня 2019 року.