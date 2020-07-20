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20 липня 2020, Київ 11:34
Новини | Події

У Польщі затримали Славоміра Новака, який в Україні очолював «Укравтодор»

Колишній керівник Державного агентства автомобільних доріг України Славомір Новак, архівне фото, 2017 рік

Центральне антикорупційне бюро Польщі затримало колишнього міністра транспорту Польщі, колишнього голову Державної служби автомобільних доріг України («Укравтодор») Славоміра Новака. За повідомленням агенції PAP, його підозрюють в корупції, управлінні організованою злочинною групою і відмиванні грошей.

Речник міністра-координатора спеціальних служб Польщі Станіслав Жарин у твітері вказав, що, крім Новака, «затримали також "Даріуша З., колишнього командира JW «GROM» та підприємця з Гданська Яцека П.»

Славомір Новак з 2011 до 2013 року працював на посаді міністра транспорту, будівництва і морського господарства Польщі в уряді прем’єра Дональда Туска. Керівником «Укравтодору» Новак був три роки – до вересня 2019 року.

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