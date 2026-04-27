Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Події

У НАБУ заявили про викриття двох працівників СБУ в Полтавській області на хабарі

За даними слідства, службовці через посередника вимагали у підприємця 110 тисяч доларів
За даними слідства, службовці через посередника вимагали у підприємця 110 тисяч доларів

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявили про викриття начальника слідчого відділу управління СБУ в Полтавській області та його підлеглого на одержанні неправомірної вигоди.

За даними слідства, службовці через посередника – адвоката – вимагали у підприємця 110 тисяч доларів за укладення угоди про визнання винуватості та припинення кримінального переслідування його компанії.

У НАБУ зазначають, що цих службовців затримали на гарячому під час одержання другого траншу у сумі 55 тисяч доларів.

Тривають першочергові слідчі дії.

У СБУ наразі на це повідомлення не реагували.

***

Форум

XS
SM
MD
LG