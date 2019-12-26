Нацбанк за день купив «чистими» рекордні 700 млн доларів

Національний банк України за день купив «чистими» рекордні 700 мільйонів доларів.

26 грудня регулятор оголосив аукціон на купівлю валюти обсягом до 1 мільярда доларів.

«Фактичний обсяг задоволених заявок суб'єктів ринку за результатами аукціону становив 230 млн доларів. Водночас за підсумками дня чиста купівля валюти Національним банком становила 700 млн доларів, оскільки після завершення аукціону НБУ також провів інтервенцію за єдиним курсом через функціонал Matching. Такі обсяги купівлі валюти за один день є рекордом цього року», – розповіли в Нацбанку.

За даними регулятора, загалом від початку року чиста купівля валюти НБУ становить близько 7,5 млрд доларів, що також є рекордним значенням з 2007 року.

У Національному банку підкреслюють, що пропозиція валюти суттєво перевищує попит внаслідок стійкого припливу іноземних інвестиицій в гривневі облігації уряду, залучення зовнішнього фінансування державними компаніями, а також значних обсягів валютних надходжень експортерів.

У 2019 році гривня посилилася майже на 20% стосовно долара. Наразі офіційна вартість американської національної валюти балансує на рівні грудня 2015-го – січня 2016-го.