НБУ: курс гривні повертається в 2015 рік

Національний банк України встановив опівдні довідкове значення курсу 23 гривні 26 копійок за долар, це на дві копійки менше за офіційний курс на 24 грудня.

Нинішнє значення курсу є найнижчим із кінця грудня 2015 року, гривня на торгах у вівторок подолала позначку 23 гривні 26 копійок за долар, яка для української валюти була найвищою в 2016 році. Значення, оприлюднене НБУ о 12:00, ще не є остаточним, але зазвичай офіційний курс незначно відрізняється від проміжного, довідкового курсу.

Національний банк України з 13 грудня встановив облікову ставку на рівні 13,5%, знизивши її одразу на 2%. Також регулятор збільшив обсяг щоденного викупу валюти на міжбанку до 50 мільйонів доларів з попереднього рівня 30 мільйонів доларів.