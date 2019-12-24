Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
24 грудня 2019, Київ 14:48
Новини | Економіка

НБУ: курс гривні повертається в 2015 рік

Будівля Національного банку України

Дивитись коментарі

Національний банк України встановив опівдні довідкове значення курсу 23 гривні 26 копійок за долар, це на дві копійки менше за офіційний курс на 24 грудня.

Нинішнє значення курсу є найнижчим із кінця грудня 2015 року, гривня на торгах у вівторок подолала позначку 23 гривні 26 копійок за долар, яка для української валюти була найвищою в 2016 році. Значення, оприлюднене НБУ о 12:00, ще не є остаточним, але зазвичай офіційний курс незначно відрізняється від проміжного, довідкового курсу.

Національний банк України з 13 грудня встановив облікову ставку на рівні 13,5%, знизивши її одразу на 2%. Також регулятор збільшив обсяг щоденного викупу валюти на міжбанку до 50 мільйонів доларів з попереднього рівня 30 мільйонів доларів.

Будівля Національного банку України
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Гривня посилюється щодо долара після зміни монетарної політики НБУ

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG