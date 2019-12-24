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24 грудня 2019, Київ 13:13
Новини | Економіка

Гривня оновлює ще один рекорд 2016 року

За даними сайту Finance.ua, станом на 11:25 котирування становлять 23 гривні 24,5–26,5 копійки за долар

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Українська національна валюта на торгах міжбанківського валютного ринку 24 грудня проходить ще один орієнтир 2016 року. За даними сайту Finance.ua, станом на 11:45 котирування становлять 23 гривні 25–27 копійок за долар.

Це нижче за офіційний курс 23 гривні 27 копійок, встановлений на 13 січня 2016 року. Наступний орієнтир – уже з 2015 року. Тоді на 28 грудня НБУ встановив курс 23 гривні 14 копійок за долар. У разі проходження цієї позначки гривня оновить чотирирічний рекорд щодо долара США.

Національний банк України з 13 грудня встановив облікову ставку на рівні 13,5%, знизивши її одразу на 2%. Також регулятор збільшив обсяг щоденного викупу валюти на міжбанку до 50 мільйонів доларів з попереднього рівня 30 мільйонів доларів.

Будівля Національного банку України
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У грудні котирування пройшли один із орієнтирів січня 2016 року. Тоді 14 січня офіційний курс складав 23 гривні 64 копійки за долар. Наступний орієнтир – 23 копійки 26 копійок за долар, це курс на 13 січня 2016 року.

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