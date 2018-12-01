У Нацгвардії склали присягу близько 3 тисяч військових

У Національній гвардії України склали присягу близько 3 тисяч військовослужбовців строкової служби та майже 200 контрактників, повдіомила прес-служба НГУ.

«Серед всього особового складу, який сьогодні складає присягу, дехто вже має бажання проходити подальшу службу за контрактом. У нас проведена значна робота щодо покращення житлово-побутових умов для особового складу. У військових частинах служать й жінки», – заявили в Нацгвардії.

Згідно із законодавством, Національна гвардія України є військовим формуванням з правоохоронними функціями, що входить до системи Міністерства внутрішніх справ України і призначено для виконання завдань із захисту та охорони життя, прав, свобод і законних інтересів громадян, суспільства і держави від злочинних та інших протиправних посягань, охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки.