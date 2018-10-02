Нафта може подорожчати до 100 доларів за барель Brent – аналітики

Зранку 2 жовтня ціни на нафту продовжують зростати і станом на 9:10 за Києвом становлять 85 доларів 6 центів за барель еталонного сорту Brent. Аналітики вважають запровадження з листопада санкцій США проти Ірану головною причиною того, що від серпня ціна зросла на 20%.

Серед фахівців усе більше тих, хто вважає, що котирування можуть сягнути і 100 доларів за барель, так, зокрема, вважають аналітики банку HSBC, пише 2 жовтня інформагенція Reuters.

Минулого тижня міністр енергетики США Рік Перрі заявив, що його країна не розглядає постачання нафти зі стратегічних резервів, щоб запобігти зростанню цін у листопаді, коли наберуть чинності санкції проти нафтового сектору Ірану.

Аналітики припускали, що адміністрація президента Дональда Трампа могла б використати резерви, щоб приборкати зростання цін на сировину перед призначеними на 6 листопада виборами до Конгресу, під час яких владна партія намагатиметься утримати контроль над обома палатами американського парламенту.