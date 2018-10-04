Котирування нафти сягнули чотирирічних максимумів

Ціни на нафту еталонного сорту Brent на американській торговельній сесії ввечері 3 жовтня сягнули максимуму на рівні 86,73 долара за барель. Настільки високого котирування не було з 30 жовтня 2014 року.

Станом на 6:30 за Києвом 4 жовтня ціни є дещо нижчими – 86 доларів 13 центів за барель.

Агентство Reuters із посиланням на чотири джерела повідомило, що Росія і Саудівська Аравія ще у вересні уклали угоду з метою збільшення обсягів видобутку нафти й призупинення зростання цін. Однак це не змогло стабілізувати ринок.

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Минулого тижня міністр енергетики США Рік Перрі заявив, що його країна не розглядає постачання нафти зі стратегічних резервів, щоб запобігти зростанню цін у листопаді, коли наберуть чинності санкції проти нафтового сектору Ірану.

Аналітики припускали, що адміністрація президента Дональда Трампа могла б використати резерви, щоб приборкати зростання цін на сировину перед призначеними на 6 листопада виборами до Конгресу, під час яких владна партія намагатиметься утримати контроль над обома палатами американського парламенту.