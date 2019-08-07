Котирування нафти оновили піврічний мінімум

Котирування нафти на світових ринках оновили піврічні мінімуми. Станом на 9:15 за Києвом ціна нафти марки Brent становить 58 доларів 91 цент за барель.

Востаннє на такому рівні «чорне золото» перебувало на початку року, до кінця квітня ціни сягали 75 доларів, а від початку літа перебували в коридорі від 60 до 67 з половиною доларів за барель.

Нинішнє зниження котирувань фахівці пов’язують із черговим етапом торговельної війни між США та Китаєм, яка, вважають експерти, може спричинити уповільнення темпів розвитку світової економіки та послаблення попиту на сировину.

На американських біржах 5 серпня відбулося найбільше в 2019 році падіння курсів акцій (близько 3%), 6 червня на торгах відбулося часткове відновлення котирувань (на понад 1%).

Це сталося на тлі падіння китайської національної валюти, юаня, до рівня понад 7 юанів за 1 долар. Це найбільше здешевлення юаня в межах одного торговельного дня за 10 років, президент США Дональд Трамп одразу ж звинуватив Китай в «маніпуляції валютою». Міністр фінансів США Стівен Мнучін заявив 5 серпня, що Вашингтон співпрацюватиме з Міжнародним валютним фондом для усунення недобросовісної конкуренції з боку Пекіна.