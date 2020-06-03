Котирування нафти Brent зростали понад 40 доларів за барель, але не втрималися

Котирування нафти марки Brent зранку 3 червня зростали понад 40 доларів за барель, але не втрималися на цій позначці. Станом на 18:46 за Києвом котирування опустилися до рівня 39 доларів 15 центів за барель.

Зростання було зафіксоване після звіту Американського інституту нафти, що комерційні запаси нафти в США минулого тижня скоротилися на 483 тисячі барелів. Згодом вийшли ще більш оптимістичні для експортерів нафти офіційні міністерства енергетики США щодо запасів сировини в країні, але ринок реагував уже на нову інформацію.

Трейдери взяли до уваги роздратування Саудівської Аравії тим, що Ірак і Нігерія, на думку Ер-Ріяда, не виконують зобов’язань у межах угоди ОПЕК+. Якщо ці країни не скоротять видобуток, угода може вже через місяць, з 1 липня, припинити свою дію.

На ринок нафти нині позитивно впливає два чинники. Це поступове скорочення пов’язаних із пандемією COVID-19 обмежень і активізація економічної діяльності в більшості розвинутих країн світу, а також реалізація домовленостей про скорочення видобутку, досягнута Організацією країн-експортерів нафти (ОПЕК) і країнами-партнерами картелю, серед яких Росія, Казахстан та інші.

Учасники угоди ОПЕК+ спочатку домовилися скоротити видобуток нафти на рекордні 9,7 мільйона барелів у травні-червні, щоб компенсувати падіння світового попиту, викликане пандемією. Саудівська Аравія та її близькосхідні союзники, які добровільно пішли на ще більш глибоке скорочення видобутку, ніж передбачено умовами угоди, нині виступають за збереження квот на видобуток на поточному рівні протягом додаткових одного-трьох місяців, повідомляє Bloomberg із посиланням інформоване джерело.

Ціни на нафту закрили зростанням вже п’ять тижнів поспіль.