Ціни на нафту впали нижче 80 доларів за барель

Світові ціни на нафту впали нижче 80 доларів після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон веде «дуже серйозні переговори» з Іраном, а на півдні Ірану вже третю ніч поспіль зберігається спокій без ударів з боку США.

Рано вранці 28 липня ціна на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) впала на 3,2 відсотка до 79,98 долара за барель. Ціна на нафту марки Brent знизилася на 3,7% до 85,10 доларів за барель.

Раніше – під час останнього раунду атак США на Іран – ціна на нафту марки Brent ненадовго перевищила позначку в 100 доларів за барель.

Загалом ціни на енергоносії різко зросли на світових ринках від початку американсько-ізраїльської війни з Іраном 28 лютого, що спричинило потрясіння у світовій економіці на тлі побоювань щодо довгострокових збоїв. Ціни падали на тлі періодичного оптимізму щодо переговорів між Вашингтоном і Тегераном, але знову зростали після відновлення атак.

Ціни на нафту зросли на понад 20% після того, як США відновили удари по Ірану після зриву рамкового перемир’я, і ця кампанія тривала 13 ночей поспіль.



