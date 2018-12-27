Нафта за день відіграла тижневе падіння

Котирування нафти стрімко зросли на світових ринках упродовж торговельної сесії 26 грудня, «чорне золото» за один день відіграло значну частину втрат, яких зазнало впродовж останніх місяців.

Пікові значення 26 грудня досягли 55 доларів за барель марки Brent, зранку 27 грудня ціни вже опустилися до приблизно 54 з половиною доларів. А американська нафта WTI показала максимальний денний приріст за останні 5 років.

Це відбулося на тлі позитивних новин із фондового ринку США, який злетом котирувань відреагував на дані, зокрема, зі споживчого сектору американської економіки. Перед тим президент США Дональд Трамп сказав, що падіння акцій до рекордних рівнів пропонує величезну можливість для купівлі.

Міністр енергетики Росії Олександр Новак висловлював думку, що ціна на нафту в діапазоні 55–65 доларів за барель прийнятна як для виробників, так і для споживачів на світовому ринку. Коридор, який у Росії називають прийнятним, нафта залишила ще 20 грудня.

Котирування нафти суттєво впливають на формування бюджетів Росії та інших країн, значною мірою залежних від експорту енергоносіїв.