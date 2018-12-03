Котирування нафти Brent зросли після саміту в Аргентині

Котирування нафти марки Brent на торгах у Лондоні 3 грудня зросли майже на 5% порівняно з закриттям торгів минулої п’ятниці, свідчать дані сервісу investing.com.

Станом на 08:37 за Києвом за один барель Brent на біржі давали 62 долари 24 центи, що майже на три долари вище, ніж було перед вихідними. На вихідних трейдери не мали можливості відреагувати на новини, що надходили з саміту «Групи двадцяти» в аргентинському Буенос-Айресі.

Таку реакцію ринку могла спричинити домовленість між президентом США Дональдом Трампом і головою Китаю Сі Цзіньпіном про перемир’я у «торговельній війні» між двома найбільшими економіками світу.

Американська сторона, згідно із заявою, поширеною ввечері 1 грудня, утримається від підвищення тарифів на ввезення китайських товарів; Китай погодився «в найближчому майбутньому закупити значну кількість американської продукції, в тому числі сільськогосподарської».

США планували 1 січня 2019 року підвищити з 10% до 25% тарифи на китайські товари загальною вартістю 200 мільярдів доларів.

Також вплив на ціноутворення на нафтовому ринку справило те, що Росія і Саудівська Аравія домовилися продовжити дію угоди ОПЕК+. Президент Володимир Путін 1 грудня в Буенос-Айресі пояснив, що ця домовленість була досягнута на зустрічі з саудівським принцом Мохаммедом бін Салманом.

У листопаді вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent впала на 21,6%, що стало найсильнішим зниженням протягом місяця за останні 10 років. У жовтні 2008 року нафта подешевшала на 33,46%. З початку жовтня ціна нафти падала сім тижнів поспіль.