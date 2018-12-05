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05 Грудень 2018, Київ 20:36
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Путін: Я не хочу брати участь у виборчій кампанії Порошенка – відео

Путін: Я не хочу брати участь у виборчій кампанії Порошенка – відео
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Президент Росії Володимир Путін заявив, що не відповідає на запити президента України Петра Порошенка про телефонну розмову, оскільки не хоче «брати участь в його виборчій кампанії». За словами Путіна, Порошенко створює кризові ситуації і перекладає відповідальність на Росію, після чого «хоче тут же продемонструвати, що він успішно вирішує проблеми», сказав російський президент у коментарі Reuters. «Я в цих комбінаціях не хочу брати участь і не буду», – цитують Путіна російські інформагентства. Раніше на цьому тижні в Кремлі заявили, що президент Росії Володимир Путін найближчим часом не планує обговорювати з президентом України Петром Порошенко звільнення захоплених українських моряків та інші питання. (Відео Reuters)

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