Путін: Я не хочу брати участь у виборчій кампанії Порошенка – відео

Президент Росії Володимир Путін заявив, що не відповідає на запити президента України Петра Порошенка про телефонну розмову, оскільки не хоче «брати участь в його виборчій кампанії». За словами Путіна, Порошенко створює кризові ситуації і перекладає відповідальність на Росію, після чого «хоче тут же продемонструвати, що він успішно вирішує проблеми», сказав російський президент у коментарі Reuters. «Я в цих комбінаціях не хочу брати участь і не буду», – цитують Путіна російські інформагентства. Раніше на цьому тижні в Кремлі заявили, що президент Росії Володимир Путін найближчим часом не планує обговорювати з президентом України Петром Порошенко звільнення захоплених українських моряків та інші питання. (Відео Reuters)