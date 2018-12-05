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05 Грудень 2018, Київ 15:06
Новини | Політика

Путін пояснив, чому не хоче говорити з Порошенком

У Кремлі заявили, що президент Росії Володимир Путін найближчим часом не планує обговорювати з президентом України Петром Порошенком звільнення полонених українських моряків та інші питання

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Президент Росії Володимир Путін заявив, що не відповідає на запити президента України Петра Порошенка про телефонну розмову, оскільки не хоче «брати участь у його виборчій кампанії».

За словами Путіна, Порошенко створює кризові ситуації і перекладає відповідальність на Росію, після чого «хоче тут же продемонструвати, що він успішно вирішує проблеми». «Я в цих комбінаціях не хочу брати участь і не буду», – цитують Путіна російські інформагенції.

Раніше цього тижня в Кремлі заявили, що президент Росії Володимир Путін найближчим часом не планує обговорювати з президентом України Петром Порошенком звільнення полонених українських моряків та інші питання. «Я можу вам лише підтвердити, що дійсно після інциденту телефонної розмови між Путіним і Порошенком не було, й на цей момент, наскільки мені відомо, в наступні дні така розмова не планується», – сказав речник Путіна Дмитро Пєсков.

28 листопада помічник президента Росії Юрій Ушаков повідомляв, що запит з боку України на проведення телефонної розмови Путіна і Порошенка був, але розмова не відбулася. Президент України також говорив, що намагався зв’язатися з російським лідером, але безуспішно.

25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по трьох українських кораблях і захопили їх і екіпажі. Підконтрольні Кремлю суди у Криму арештували 24 моряків на два місяці. Українська влада визнає їх військовополоненими, як то визначає міжнародне право.

Країни Заходу засудили дії Росії. В Євросоюзі закликали до «стриманості і деескалації», а генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ оприлюднив заяву з вимогою до Росії звільнити військовополонених і захоплені кораблі.

Захоплені Росією українські кораблі у порту Керчі. Окупований Росією Крим. 4 грудня 2018 року
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