Ціна нафти мінімально зростає після обвалу – через події у США, Китаї та Росії

Ціни на нафту 12 грудня незначно зросли, повідомляє Reuters. Станом на 10:15 за Києвом ф’ючерси на нафту Brent подорожчали до 76,17 долара за барель. Нафта West Texas Intermediate у США коштувала 71,19 долара за барель.

Зростання на Brent і WTI відбулося після того, як обидва сорти впали минулого тижня до найнижчого рівня з грудня 2021 року на тлі побоювань, що можлива глобальна рецесія вплине на попит на нафту.

«Ціни на нафту вищі, оскільки трубопровід Keystone (у США – ред.) залишається закритим, контроль за COVID-19 у Китаї пом’якшується, а також через побоювання, що Росія може скоротити видобуток», – цитує агенція Reuters ринкового аналітика Едварда Мойю.

Лінія Keystone з продуктивністю 622 тисячі барелів на день є важливою артерією, що транспортує важку канадську нафту з Альберти до нафтопереробних заводів на Середньому Заході США та узбережжі Мексиканської затоки.

Китай, найбільший у світі імпортер сирої нафти, продовжує послаблювати свою сувору політику щодо COVID-19 – хоча вулиці в столиці Пекіні залишаються малолюдними, а багато підприємств були закритими на вихідних, і жителі кажуть, що до повернення до нормального життя ще далеко.

9 грудня російський лідер Володимир Путін заявив, що його країна, найбільший у світі експортер енергоносіїв, може скоротити видобуток і відмовиться продавати нафту будь-якій країні, яка встановлює обмеження ціни на російський експорт, узгоджене країнами G7.