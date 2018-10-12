«Київтеплоенерго» має можливості поновити гаряче водопостачання в Києві – «Нафтогаз»

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» 12 жовтня повідомила про поновлення газопостачання столичному підприємству «Київтеплоенерго».

«Київтеплоенерго» має всі можливості поновити гаряче водопостачання в Києві», – вказано в повідомленні «Нафтогазу» в мережі Twitter.

«Згідно з мировою угодою, «Київтеплоенерго» стає правонаступником за договорами «Київенерго» з «Нафтогазом» та, відповідно, за борговими зобов’язаннями – 2,4 мільярда гривень. Сторони погодилися, що питання штрафних санкцій, щодо яких ще не завершилися судові процеси, будуть вирішуватися окремо в судах», – ідеться в повідомленні.

Господарський суд Києва 10 жовтня затвердив мирову угоду, яку 9 жовтня уклали Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» та комунальне підприємство «Київтеплоенерго».

Наприкінці травня влада Києва повідомила, що «Нафтогаз» відмовляється укладати договір на поставку газу з «Київтеплоенерго» через борги попереднього оператора «Київенерго» (загальна сума заборгованості становить близько 5 мільярдів гривень). У відповідь на це Київрада ухвалила рішення, згідно з яким боргові зобов’язання «Київенерго» не підлягають передачі «Київтеплоенерго».

«Нафтогаз» у свою чергу заявив, що готовий укласти договір на поставку газу одразу після вирішення питання правонаступництва заборгованості.

КМДА погодилась успадкувати заборгованість «Київенерго» перед Нафтогазом і повідомила про те, що підпише з компанією мирову угоду. Для цього вона попросила в Кабінету міністрів субвенцію на 729 мільйонів гривень.