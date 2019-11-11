Ціна на газ для населення зросла, але в листопаді є найнижчою за 4 роки – «Нафтогаз»

У листопаді ціна на газ для потреб населення становитиме 4 тисячі 899 гривень за тисячу кубометрів, повідомила 11 листопада пресслужба НАК «Нафтогаз України» (ця ціна не враховує податок на додану вартість, націнки газзбутів та транспортні витрати).

За даними компанії, це найнижча з 2016 року ціна на газ для населення в листопаді.

«Цього місяця регульована ціна газу виявилася вищою, ніж ціна на умовах пропозиції від Нафтогазу "Газовий запас" (4 874,42 гривні за тисячу кубометрів), тож споживачі, які скористалися цією пропозицією, зекономлять свої кошти. Якщо споживач не використає за зимовий сезон весь передплачений обсяг, залишок коштів повернеться такому споживачу на його рахунок у повному обсязі», – вказує «Нафтогаз».

У жовтні ціна на природний газ для потреб населення знизилася на 4,9% проти вересня та становила 4 272,76 гривні за тисячу кубометрів.