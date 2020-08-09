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09 серпня 2020, Київ 13:45
Новини | Міжнародні

Японія: в Нагасакі згадують жертв ядерного бомбардування

6 серпня жертв бомбардування згадували в Хіросімі

Японське місто Нагасакі 9 серпня жалобною церемонією відзначило 75-і роковини ядерного удару США.

Об 11:02, у момент, коли на місто скинули атомну бомбу, ті, хто вижив, й інші учасники церемонії, хвилиною мовчання вшанували пам’ять понад 70 тисяч загиблих.

Мер Нагасакі Томіхіса Тауе зачитав мирну декларацію, в якій висловив занепокоєння, що в останні роки ядерні країни відійшли від зусиль по роззброєнню.

Зокрема, Тауе виділив США і Росію, що вийшли з договору про ядерні ракетні озброєння, який забороняв цілий клас таких ракет наземного базування.

«Як результат, загроза використання ядерної зброї стає все більш реальною», – сказав Тауе.

Він також закликав уряд Японії і законодавців якнайшвидше підписати Договір про заборону ядерної зброї 2017 року.

Заходи в Нагасакі, як і днями в Хіросімі, були скорочені через пандемію коронавірусу, у них беруть участь близько 500 людей, у порівнянні з майже шістьма тисячами минулого року.

Траурна церемонія до 75-х роковин атомного бомбардування Хіросіми скорочена через пандемію
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Траурна церемонія до 75-х роковин атомного бомбардування Хіросіми скорочена через пандемію

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9 серпня 1945 року Сполучені Штати Америки скинули ядерну бомбу на Нагасакі, внаслідок чого загинули 74 тисячі людей. За три дні до цього ядерну бомбу скинули на Хіросіму, унаслідок чого загинули близько 140 тисяч людей.

Після цього Японія капітулювала, що стало завершенням Другої світової війни.

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