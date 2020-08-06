75-і роковини бомбардування Хіросіми: в Японії вшановують пам’ять загиблих

В Японії 6 серпня вшановують пам’ять загиблих внаслідок ядерного удару США по місту Хіросіма в 1945 році.

У Хіросімі дзвонили дзвони, церемонію відвідав прем’єр-міністр Сіндзо Абе, але кількість іноземних відвідувачів була меншою, ніж раніше, через обмеження, пов’язані з пандемією коронавірусу.

Загалом вшанувати загиблих прийшла десята частина від звичної кількості відвідувачів у попередні роки: стільці були розташовані на відстані один від одного, а більшість людей були в масках.

Вхід до міського Парку миру був обмежений, відвідати меморіальну церемонію змогли в основному постраждалі та їхні родини.

«6 серпня 1945 року одна атомна бомба знищила наше місто. У той час ходили чутки, що тут нічого не виросте протягом 75 років. І все-таки Хіросіма одужала, ставши символом мир», – сказав міський голова Хіросіми Казумі Мацуї.

6 серпня 1945 року Сполучені Штати Америки скинули ядерну бомбу на Хіросіму, унаслідок чого загинули близько 140 тисяч людей. Через три дні опісля атомна бомба вбила 74 тисячі людей у Нагасакі. Після цього Японія капітулювала, що стало завершенням Другої світової війни.