Траурна церемонія до 75-х роковин атомного бомбардування Хіросіми скорочена через пандемію

Виповнилося 75 років від дня атомного бомбардування японського міста Хіросіма. Вибух заряду, скинутого американським бомбардувальником 6 серпня 1945 року, призвів до загибелі 140 тисяч чоловік і стер місто з лиця землі. У четвер, 6 серпня, відбулася траурна церемонія у пам'ять про жертви трагедії. Через епідемію коронавирусу число учасників церемонії довелося скоротити. (Відео Reuters)