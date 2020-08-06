Траурна церемонія до 75-х роковин атомного бомбардування Хіросіми скорочена через пандемію
Виповнилося 75 років від дня атомного бомбардування японського міста Хіросіма. Вибух заряду, скинутого американським бомбардувальником 6 серпня 1945 року, призвів до загибелі 140 тисяч чоловік і стер місто з лиця землі. У четвер, 6 серпня, відбулася траурна церемонія у пам'ять про жертви трагедії. Через епідемію коронавирусу число учасників церемонії довелося скоротити. (Відео Reuters)
ВАС МОЖЕ ЗАЦІКАВИТИ
-
-
-
-
-
-
-
-
Віталій Портников
«Два дні захисту України. Замість Ківалова і Колесніченка – Бужанський»
-
FACEBOOK КОМЕНТАРІ