У Японії відзначили 76-ту річницю бомбардування Хіросіми

У п’ятницю, 6 серпня, у японському місті Хіросіма відзначили 76-ту річницю бомбардування міста.

Мер Хіросіми Кадзума Мацуї закликав світових лідерів ліквідувати ядерну зброю.

«Ядерна зброя, розроблена для того, щоб перемагати в війнах, є загрозою повного знищення, і ми, безумовно, зможемо покласти їй край, якщо всі країни працюватимуть разом», – наголосив Мацуї.

На церемонії був присутній прем’єр-міністр Японії Есіхіде Суга. Він наголосив на необхідності «реалістичного» підходу до контролю над озброєннями.

Церемонія в Меморіальному парку миру Хіросіми була скромною через протиепідемічні заходи.

Національне телебачення Японії NHK показало основні виступи, а потім швидко переключилася на висвітлення поточних Олімпійських ігор в Токіо.

6 серпня 1945 року Сполучені Штати скинули атомну бомбу на Хіросіму. Внаслідок атаки були вбиті близько 140 тисяч людей. Три дні потому другу атомну бомбу американці скинули на місто Нагасакі, забравши життя ще близько 70 тисяч людей. 15 серпня Японія заявила про капітуляцію у Другій світовій війні.