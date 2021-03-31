У Японії цвітіння сакури має особливе культурно-філософське значення, а процес милування цвітом вважається цілим ритуалом та має спеціальну назву – ханамі. Зазвичай пік цвітіння сакури у країні припадає на середину квітня. Тоді японські парки буквально потопають у морі квітів усіх відтінків рожевого.
Як передає Укрінформ, за словами професора Ясуюкі Аоно, який відстежив дані цвітіння сакури до 812 року, за весь цей час поява квітів у березні була дуже рідкісним явищем. Цього року, за повідомленням Національного метеорологічного управління Японії, перше цвітіння почалося 11 березня у префектурі Хіросіма.
Як передає Укрінформ, за словами професора Ясуюкі Аоно, який відстежив дані цвітіння сакури до 812 року, за весь цей час поява квітів у березні була дуже рідкісним явищем. Цього року, за повідомленням Національного метеорологічного управління Японії, перше цвітіння почалося 11 березня у префектурі Хіросіма.
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