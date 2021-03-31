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31 березня 2021, Київ 20:10
Фотогалереї

У Японії зацвіли сакури – найраніше за понад тисячу років (фотогалерея)

У Японії цвітіння сакури має особливе культурно-філософське значення, а процес милування цвітом вважається цілим ритуалом та має спеціальну назву – ханамі. Зазвичай пік цвітіння сакури у країні припадає на середину квітня. Тоді японські парки буквально потопають у морі квітів усіх відтінків рожевого.

Як передає Укрінформ, за словами професора Ясуюкі Аоно, який відстежив дані цвітіння сакури до 812 року, за весь цей час поява квітів у березні була дуже рідкісним явищем. Цього року, за повідомленням Національного метеорологічного управління Японії, перше цвітіння почалося 11 березня у префектурі Хіросіма.
За словами дослідників, в останні десятиліття пік сезону цвітіння сакур настає все раніше, імовірно через глобальні зміни клімату
1 За словами дослідників, в останні десятиліття пік сезону цвітіння сакур настає все раніше, імовірно через глобальні зміни клімату
Пандемія коронавірусу примушує людей милуватися цвітінням сакур у масках. Парк у Токіо
2 Пандемія коронавірусу примушує людей милуватися цвітінням сакур у масках. Парк у Токіо
Дівчина у традиційному японському вбранні робить селфі на фоні квітучих дерев. Токіо
3 Дівчина у традиційному японському вбранні робить селфі на фоні квітучих дерев. Токіо
Востаннє рекорд раннього цвітіння сакури фіксували в Японії 1409 року
4 Востаннє рекорд раннього цвітіння сакури фіксували в Японії 1409 року
Існує навіть спеціальний веб-сайт із інформацією про міста Японії, в яких очікується цвітіння сакури та надані рекомендації, коли краще їх відвідати через обмеження в країні, пов&#39;язані з пандемією коронавірусу
5 Існує навіть спеціальний веб-сайт із інформацією про міста Японії, в яких очікується цвітіння сакури та надані рекомендації, коли краще їх відвідати через обмеження в країні, пов'язані з пандемією коронавірусу
Японці вважають сакуру символом країни, а її квітка має статус неофіційного національного герба
6 Японці вважають сакуру символом країни, а її квітка має статус неофіційного національного герба
Маршрут естафети Олімпійського вогню Токіо-2020 у Нараха. Префектура Фукусіма
7 Маршрут естафети Олімпійського вогню Токіо-2020 у Нараха. Префектура Фукусіма
У минулому році через пандемію COVID-19 місцевим жителям та іноземним туристам не вдалося традиційно помилуватися цвітінням сакури
8 У минулому році через пандемію COVID-19 місцевим жителям та іноземним туристам не вдалося традиційно помилуватися цвітінням сакури
Особливо жорсткі обмеження діяли в Токіо, де влада наполегливо рекомендувала місцевим жителям відмовитися від пікніків у парках під час цвітіння дерев
9 Особливо жорсткі обмеження діяли в Токіо, де влада наполегливо рекомендувала місцевим жителям відмовитися від пікніків у парках під час цвітіння дерев
Період цвітіння сакур триває 7-10 днів
10 Період цвітіння сакур триває 7-10 днів
Цього року єдина заборона від влади &ndash; не влаштовувати традиційні пікніки під деревами
11 Цього року єдина заборона від влади – не влаштовувати традиційні пікніки під деревами
Від початку пандемії в Японії зареєстровано 474 551 випадок коронавірусной інфекції, одужало 444 868 осіб. Станом на 31 березня у країні зафіксовано 2 826 нових випадків інфікування.
12 Від початку пандемії в Японії зареєстровано 474 551 випадок коронавірусной інфекції, одужало 444 868 осіб. Станом на 31 березня у країні зафіксовано 2 826 нових випадків інфікування.

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