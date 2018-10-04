Після нападу на Гусовського поліція відкрила два кримінальні провадження

Поліція Києва відкрила два кримінальні провадження про хуліганство та опір працівникам правоохоронних органів щодо осіб, яких затримали в будівлі Київської міської державної адміністрації.

«Слідчі Шевченківського управління столичної поліції за фактом подій у приміщенні КМДА розпочали два кримінальні провадження: за частиною другою статті 296 (Хуліганство) та частиною другою статті 342 (Опір працівнику правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Усіх доставлених в управління поліції осіб затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. На даний час вони надають працівникам поліції пояснення щодо подій за участю депутата», – повідомили в прес-службі.

Наразі поліцейські працюють над збором доказової бази для оголошення підозри.

Також у повідомленні зазначено, що депутат Київської міської ради, який зазнав нападу, перебуває в медичному закладі. Правоохоронці не виключають додаткової кваліфікації правопорушення, коли лікарі нададуть інформацію про ступінь тілесних ушкоджень, які він отримав.

Раніше 4 жовтня депутатська група Київради «Київська команда» повідомила про госпіталізацію депутата Сергія Гусовського.