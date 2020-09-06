Одна людина загинула, кілька поранені через напад із ножем у Бірмінгемі

Британська поліція повідомила про кілька нападів із ножами у Бірмінгемі, охарактеризувавши їх як «серйозний інцидент».

За даними правоохоронців, одна людина загинула, щонайменше декілька людей отримали поранення через спалах насильства, який стався вранці 6 вересня в районі міста, відомому своїми барами та ресторанами.

Новинна агенція Press Association з посиланням на поліцію графства Вест Мідлендс зазначає, що напади не розглядаються як злочин на ґрунті ненависті чи терористичний акт.

За словами старшого суперінтенданта поліції Вест Мідлендса, немає жодних підстав вважати напади пов’язаними з тероризмом, а жертви, судячи з усього, є випадковими людьми.

Цей випадок став останнім у низці нападів із ножами у Великій Британії. У червні чоловік напав на перехожих у шотландському місті Глазго, вбив двох людей і поранив шістьох, був поранений поліцією та помер у лікарні.

Великобританія перебувала в стані підвищеної готовності після двох масштабних нападів із ножами в Лондоні минулого року. Тоді обох зловмисників застрелили озброєні офіцери.

В обох випадках нападниками виявилися екстремісти, достроково звільнені з в’язниці.