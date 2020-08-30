Суд заарештував ще 7 підозрюваних у нападі на автобус під Харковом – поліція

Київський районний суд Харкова заарештував на 60 днів ще сімох підозрюваних у нападі на автобус під Харковом з прихильниками руху народного депутата від «Опозиційної платформи – За життя» Іллі Киви, повідомила поліція регіону.

Їм інкримінують хуліганство та замах на вбивство.

Напередодні суд заарештував дев’ятьох підозрюваних у нападі.

Ввечері 27 серпня Кива заявив, що на трасі «Київ – Харків» розстріляли автобус з прихильниками його руху «Патріоти – За життя». Він звинуватив у нападі полк «Азов» та активістів «Національного корпусу».

У «Нацкорпусі» заявили, що їхня політична партія разом з полком «Азов» не причетні до нападу. Вони закликали правоохоронців розслідувати причетність самого Киви до «терористичного акту на трасі «Київ – Харків».

За даними прокуратури, унаслідок нападу постраждали чотири людини.