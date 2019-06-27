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27 Червень 2019, Київ 07:54
Новини | Суспільство

Суд у Харкові відправив під домашній арешт 2 підозрюваних у побитті оператора «24 каналу»

Прокуратура вимагала відправити чоловіків до слідчого ізолятора із можливістю застави

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Київський районний суд Харкова відправив під цілодобовий домашній арешт Ігоря Алекшина та Олега Радченка, яких підозрюють у причетності до нападу на оператора «24 каналу» Вадима Макарюка.

Прокуратура вимагала відправити чоловіків до слідчого ізолятора із можливістю застави. Самі підозрювані відкидали свою провину.

7 червня оператор знімав матеріал на ринку «Барабашово», коли стався конфлікт між підприємцями та активістами. «24 канал» повідомляв, що, за словами самого Макарюка, кілька нападників бігли за ним, а потім били ногами.

12 червня суд у Харкові відправив під цілодобовий домашній арешт іншого підозрюваного – Сергія Козлюка.

За даними «24 каналу», Вадим Макарюк проходить реабілітацію після крововиливу в мозок.

Поліція відкрила кримінальне провадження за трьома статтями: погроза або насильство щодо журналіста, перешкоджання законній професійній діяльності журналістів і розбій.

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