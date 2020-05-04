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04 травня 2020, Київ 08:42
Новини | Події

Поліція відкрила провадження через напад на ромів у Києві

Справу відкрили за частиною 2 статті 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності)

Поліція розпочала кримінальне провадження через напад на ромів у Голосіївському районі Києва.

Як повідомили в поліції 3 травня, справу відкрили за частиною 2 статті 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками, що поєднано з насильством).

«Зусилля правоохоронців направлені на встановлення осіб, причетних до скоєння даного правопорушення та розшуку потерпілих», – заявили поліцейські.

Днями волонтерка Віта Зіневич розповіла, що зранку 29 квітня в Голосіївському районі Києва спалили намет ромської родини. За її даними, у наметі згоріли документи та телефони. Постраждалі переїхали на іншу локацію.

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