Волонтери заявляють про напад на ромів у Києві, поліція поки не коментує

Зранку 29 квітня в Голосіївському районі Києва спалили намет ромської родини, повідомила волонтерка та представниця «Спільноти святого Егідія» Віта Зіневич у коментарі «Громадському радіо».

За її словами, вони разом з волонтерами тричі на тиждень розвозять їжу бездомним. Приїхавши 30 квітня до ромської родини з Закарпаття, на місці намету вони побачили згарище.

«Ми їх знали упродовж місяця. Вони заробляли, здаючи зібрану на смітниках вторсировину. Зараз залишилися голодними, адже пункти прийому не працюють. Їхній намет – це різні ковдри та тканини, накинуті на дерев’яні опори. Він стояв на місці покинутого будівництва, огородженого зеленим парканом», – розповіла Зіневич.

Вона зазначила, що в будинку поруч працює двірницею ще одна бездомна, якій допомагають волонтери. Саме вона викликала поліцію та пожежників на місце подій.

Згодом ромів знайшли. Вони розповіли, що близько п’ятої ранку 29 квітня до намету увірвалися чоловіки, які розпилювали сльозогінний газ.

«Вони вискочили з намету. Анжела (якій не більше 25 років) розповіла, що її чоловіка почали бити дошкою від паркану. Коли вона спробувала сказати нападникам, що вагітна, ті почали лаятися і казати, що таких, як вона, потрібно ґвалтувати», – сказала Зіневич.

За її даними, у наметі згоріли документи та телефони. Постраждалі переїхали на іншу локацію.

Поліція наразі офіційно не коментувала інцидент. У розмові з Радіо Свобода правоохоронці попросили звернутися до них за інформацією в понеділок, 4 травня.

Це не перший напад на ромський табір у Голосіївському районі Києва. 25 квітня 2018 року поліція повідомила, що відкрила два кримінальні провадження через розгін ромського табору – за статтями «порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії» та «хуліганство».

За кілька днів до цього Сергій Мазур, що називає себе координатором «С14», повідомив про демонтаж стихійного поселення ромів на Лисій горі і «безпечне спалення» наметів його мешканців. Окрім того, він анонсував «нові рейди».

Через рік правозахисна організація Amnesty International повідомила, що після нападу нікого не притягнули до відповідальності.