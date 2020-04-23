Мер Івано-Франківська і роми: ксенофобні заяви і роль поліції

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків вибачився за свої слова щодо ромів, яких він пропонував «запакувати і вивезти» на Закарпаття за порушення карантину. В ефірі місцевого радіо він сказав, що під час наради в мерії 21 квітня він «висловився дещо емоційно» і просить вибачення, а також подякував громаді міста за підтримку. Слова мера викликали обурення правозахисників та ромських організацій. З заявою з цього приводу виступило і посольство США в Україні. А міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що за фактом заклику до примусового переміщення людей місцева поліція розпочала кримінальне провадження.

У четвер, 23 квітня, виступаючи в ефірі радіостанції «Західний полюс» міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив, що не бачить дискримінації в своїх словах про необхідність вивезти з Івано-Франківська ромів, які зареєстровані в Закарпатській області і порушують умови карантину в Івано-Франківську.

«Насамперед хочу сказати, що ніякої дискримінації я не бачу. Йшлося про конкретних осіб, які вже тривалий час не дотримувалися карантину. Вони проживали у сквері, чіплялися до людей, були без масок та рукавичок», – зазначив міський голова, додавши, що йдеться про близько 20 осіб, які «проживали на Привокзальному сквері».

За словами мера, «постанова Кабінету міністрів чітко забороняє не лише проживати в скверах, а й гуляти у скверах і збиратися більше ніж дві особи в одному місці».

При цьому він попросив вибачення за свої «емоції».

Чому ми, українці, поляки, американці, дотримуємося карантину, а деяким особам можна не дотримуватися?

«На оперативній нараді, можливо, дещо емоційно ... Я тут прошу вибачення. Десь, можливо, емоції, тому що нарада тривала більше ніж годину, переважно говорили про боротьбу з коронавірусом... Чому ми, українці, поляки, американці, дотримуємося карантину, а деяким особам можна не дотримуватися?» – риторично запитав мер Марцінків.

Що сказав мер?

На нараді, що відбувалася у вівторок, 21 квітня, мер Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив: «Цигани, ні, вірніше, особи ромської статі. Ми вже бус давали, вивезли їх на Закарпаття. Чого вони далі тут?»

Начальник міського управління з питань надзвичайних ситуацій Ігор Влізло повідомив, що 12 людей відмовилися їхати.

У відповідь Марцінків сказав: «Що значить відмовилися?.. А чого не запакували? Є поліція. До наступного вівторка маєте вирішити цю проблему. Ми вам автобус дали. Сказали автобус дати, поліція до мене приходила. Дали автобус. Чому не запакували і не відвезли?»

Різка критика українських та міжнародних правозахисників

Ці слова викликали шквал обурення серед правозахисників та представників ромських організацій. Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що мер Івано-Франківська Руслан Марцінків порушив права ромів та припустився «етнічного профайлінгу».

«Під час проведення наради в Івано-Франківську було зазначено, що правоохоронці вивезли з міста 10 осіб ромської національності та передали їх представникам поліції Закарпатської області. Такі дії стосовно представників ромської національної меншини є проявом етнічного профайлінгу – одного з різновидів расової дискримінації, а також грубим порушенням прав ромів на свободу пересування та вільний вибір місця проживання», – мовиться в заяві омбудсмена.

У заяві уповноваженої з прав людини наголошується: «В умовах поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, соціально незахищені групи населення, в тому числі представники ромської національної меншини, потребують особливої уваги та захисту».

«Подібні ж дискримінаційні дії посадових осіб є неприпустимими, адже ще більше поглиблюють і загострюють вразливе становище незахищених категорій громадян», – зазначено у заяві.

Своє обурення висловили і керівники Харківської правозахисної групи Євген Захаров та Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко, які у спільній заяві наголосили, що «йдеться про заклик вчинити неправомірні дії, які межують з кримінальними».

«Відповідно до статті 146 Кримінального кодексу України, «незаконне позбавлення волі або викрадення людини караються обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк… караються обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк», – нагадують правозахисники.

Також слова мера прокоментувала Коаліція ромських неурядових громадських організацій України, яка опікуються захистом прав ромської меншини в Україні, а ромський інформаційний культурно-освітній центр «Чіріклі» поширив заяву Міжнародного фонду «Відродження», в якій мовиться, що усні розпорядження мера Марцінківа «носять антиконституційний та протизаконний характер».

Надаючи справі міжнародного резонансу, з заявою виступили представники «Міжнародної амністії» та посольства США в Україні.

«Висловлювання пана Марцінківа мають ознаки мови ворожнечі та можуть призвести до розпалювання ненависті щодо окремих груп населення, особливо зараз, у часи невизначеності та соціального напруження», – сказала голова організації «Міжнародна амністія Україна» Оксана Покальчук.

Американське посольство у своєму повідомленні у твітері висловило «глибоке занепокоєння».

«Ми глибоко стурбовані повідомленнями про дискримінацію та утиск ромів з боку міського голови Івано-Франківська. Ми закликаємо українських чиновників виступити проти нетерпимості та забезпечити захист прав людини», – йдеться в повідомленні.

Дії поліції викликають більше запитань, ніж відповідей

Нетипово швидкою, як для таких випадків в Україні, була реакція поліції. Міністерство внутрішніх справ спочатку заявило, що міський голова не має права і не буде давати «незаконні вказівки» поліції щодо поводження з особами різних національностей.

А через кілька годин голова Національної поліції Ігор Клименко заявив, що поліція відкрила провадження через заклики мера Івано-Франківська Романа Марцінківа вивезти ромів на Закарпаття.

Керівник групи моніторингу прав нацменшин, аналітик «Центру прав людини ZMINA» В’ячеслав Ліхачов у розмові з Радіо Свобода привітав такі дії поліції, зауваживши, що «ніхто в межах України не може нікого видворити з одного регіону в інший «за місцем реєстрації».

Це відверте беззаконня, яке не можна списувати навіть на надзвичайну ситуацію в контексті карантину

«Це відверте беззаконня, яке не можна списувати навіть на надзвичайну ситуацію в контексті карантину», – наголосив він.

Щодо заяви Арсена Авакова, то, за словами Ліхачова, «після кожного ромського погрому він говорив правильні слова і обіцяв покарати, але наслідків не було».

При цьому Ліхачов звернув увагу на те, що роль самої поліції в цій історії залишається нез’ясованою, бо поліція розпочала провадження «за фактом виловлювання», а не через дії міського голови Івано-Франківська.

«Звертає на себе увагу той факт, що правову оцінку поліція збирається давати «висловлюванням» мера, і вся критика – про неприпустимість мови ворожнечі. Між тим, зі слів мера випливає, що мали місце деякі дії, що когось уже «вивезли і передали поліції», але чомусь розслідування стосується висловлювань», – дивується правозахисник.

За словами міського голови, представники поліції самі звернулися до міської влади з проханням надати транспорт для доставки додому ромів, зареєстрованих в Іршавському та Свалявському районах Закарпатської області.

Марцінків додав, що роми, які відмовилися виїжджати в Закарпатську область, залишилися на вулицях Івано-Франківська.

На запитання Радіо Свобода про те, чи співпрацювала поліція Закарпатської області у перевезенні громадян ромської національності з Івано-Франківська, речниця обласного управління Національної поліції Ганна Дан сказала, що ні.

«Нам про це нічого не відомо. Працівники Закарпатської поліції до жодних якихось таких фактів не залучалися, не брали участі в таких подіях», – сказала вона.

Радіо Свобода наразі не змогло зв’язатися з поліцією Івано-Франківщини, щоб отримати коментар.

У франківських соціальних мережах мера підтримують

Мер міста Руслан Марцінків на свій захист каже, що місто допомагає тим, хто справді цього хоче, і на своїй сторінці в мережі «Фейсбук» публікує статтю з міського сайту про те, що місто опікується безхатченками під час карантину, серед яких є і ромські родини.

Також підтримку меру, члену партії «Свобода», колишньому депутату Верховної Ради, обраному на посаду міського голови у 2015 році 55% голосів, висловлюють численні учасники франківських груп у соціальних мережах, які кажуть що мер добре піклується про здоров’я громадян, а «вороги» мають «відчепитися від патріота України».

Головний редактор франківського сайту Kurs.if.ua Сергій Борис в інтерв’ю Радіо Свобода каже, що мер зараз матиме «фантастичну підтримку в місті».

Напередодні місцевих виборів, що відбудуться вже восени, він представляє себе політиком, який відповідає на суспільний запит

«Він знайшов просте рішення для складних проблем. Напередодні місцевих виборів, що відбудуться вже восени, він представляє себе політиком, який відповідає на суспільний запит. Будь-який франківець може розповісти про жебракування у центрі міста, крадіжки, які пов’язують із представниками ромської громади. Голосів проти, чи тих, які можуть сказати, що не так зі словами мера, дуже мало. А він каже, що навпаки – намагається допомогти ромам потрапити додому, – нікого не змушує, вивезли тільки тих, хто хотів, – він дає автобус, коли немає громадського транспорту між регіонами України», – пояснює місцевий журналіст.

На думку Сергія Бориса, «хайп» – це улюблений прийом політика-популіста, який, згідно з опитуванням, яке мер публікує на своєму особистому сайті, і яке проводила соціологічна група «Рейтинг», має 79% підтримки серед мешканців міста.

На хвилі протистояння з центральною владою, яку багато в місті вважають відверто проросійською, Руслан Марцінків може стати ще популярнішим, адже антиромські настрої широко поширені серед містян, як зрештою і по цілій Україні, побоюється Сергій Борис.

Про те, що протистояння між містом та центральною владою пішло саме цим шляхом, свідчить і повідомлення про те, що охоронна фірма учасників бойових дій «Рубіж» і бійці з Міської асоціації учасників АТО готові патрулювати сквери і парки Івано-Франківська.

Заступник голови Міської асоціації учасників АТО Василь Андріїв, висловив підтримку міському голові Івано-Франківська Русланові Марцінківу та звернувся до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова стосовно відкритого кримінального провадження за заявами Марцінківа.

Доведіть до суду резонансні справи, зніміть абсурдні обвинувачення з учасників АТО та волонтерів, зробіть хоч щось для безпеки і спокою громадян!

«Візьміться нарешті за реальних злочинців та корупціонерів. Покажіть результат своєї діяльності за кілька років. Доведіть до суду резонансні справи, зніміть абсурдні обвинувачення з учасників АТО та волонтерів, зробіть хоч щось для безпеки і спокою громадян! Так блискавично реагуйте на реальні загрози, які системно постають перед українцями, в тому числі через правоохоронну бездіяльність», – завив Андріїв.

Інший франківський журналіст, Іван Ципердюк, каже, що насправді у франківців є багато причин бути незадоволеними мером – при ньому був забудований «кожен клаптик центру міста», зараз, під час коронавірусу міські лікарні не готові до прийому заражених пацієнтів, немає достатньо засобів захисту для лікарів. Але мер натомість пропонує «чистий популізм», який до того ж є і небезпечний в цих умовах.

Багато негативної енергії, яка може вилитися в погроми

«Люди заведені, злі – багато втратило роботу, у багатьох немає грошей, їжі, – багато негативної енергії, яка може вилитися в погроми, якщо її туди спрямують політики», – висловлює своє занепокоєння керівник Івано-Франківського пресклубу реформ Іван Ципердюк.

Він нагадує, що ромські громади вже ставали в минулому об’єктом погромів – у Києві, Львові, де дійшло до летального випадку, та інших міст України, коли у 2018 році країною прокотилася хвиля нападів на ромів. Тоді правозахисники нарахували понад 20 інцидентів, що включали як фізичні сутички, так і публічні акції ксенофобського спрямування або повідомлення у медіа, що містили мову ворожнечі щодо ромів. Іван Ципердюк побоюються, щоб новий спалах насильства у країні, що стоїть на межі своїх можливостей, не почався з Івано-Франківська.

Чи порушують карантин люди, які живуть на вулиці?

Правозахисники та юристи вказують на ще один аспект цієї справи – слабке законодавче забезпечення умов дотримання карантину, того, чи люди мають право перебувати на вулиці та в парку, чи повинні мати на собі засоби захисту, про які згадував мер.

«Юридична газета» 14 квітня пише, що якщо йдеться про відсутність маски чи респіратора під час прогулянки містом, «суди або закривають справу через малозначущість або ж більш суворі судді накладають штраф».

«В Україні не визначені відповідні медичні критерії та не прийняті нормативно правові акти, щодо випадків та необхідності носіння засобів індивідуального захисту, у тому числі виготовлених самостійно громадянами», – пише авторка статті, адвокатка Вікторія Малиновська.

Українська Гельсінська група з прав людини у своєму аналізі також писала про те, що «виникає ряд питань щодо нелогічних вимог представників влади».

«Станом на 9 квітня в Окружному адміністративному суді м. Києва зареєстровано 11 адміністративних позовів до Кабінету Міністрів України щодо постанови №211. Позивачі просять визнати протиправними як окремі пункти зазначеної постанови стосовно заборони регулярних перевезень, відвідування парків, скверів, закладів харчування тощо, так і цілком всю постанову», – зазначає юристка Центру стратегічних справ Української Гельсінської спілки з прав людини Олена Сапожнікова.

За іронією долі, серед численних критиків, які наголошували, що, без запровадження надзвичайного стану в країні, оголошені урядом заходи можуть класифікуватися як перевищення повноважень, був і мер Івано-Франківська Руслан Марцінків, який звертався до уряду та президента Володимира Зеленського з проханням запровадити надзвичайний стан в Україні, із залученням правоохоронців і Нацгвардії до патрулювання вулиць.