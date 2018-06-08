Погром ромського табору в Києві: хто винен і кого покарають

У Києві розгромили черговий табір ромів. 7 червня поліція Києва відкрила кримінальне провадження після того, як члени організації «Національні дружини» знищили намети в таборі ромів у парку «Голосіївський». Члени організації прийшли до поселення з сокирами та молотами, прибули до поселення тоді, коли самі роми покинули те місце. Радіо Свобода з’ясовувало, що залишилося на місці табору, чому його розгромили саме зараз та хто має насправді вирішувати питання ромських поселень. 7 червня о 13:03 «Національні дружини» заявили, що очистять Голосіївський парк від ромів, які там стали табором, якщо ті самі не підуть упродовж 24 годин.



Згодом на сторінці з’явилася пряма трансляція з місця, де був табір – представники «Національних дружин» прийшли його розбирати. Згодом відео зникло зі сторінки організації. Роми пішли на нове місце Розгромлений ромський табір був розташований у 122-му кварталі Київського лісництва між вулицею Малинською та проспектом Палладіна. Лісова стежка, що починається від дороги та автозаправної станції за кілька хвилин приводить до місця, де жили роми. Навколо: намети, розламані дивани та стільці, двері, одяг, взуття, матраци, їжа, дитячі іграшки, посуд та ями зі сміттям, над якими рояться сотні мух.

Звідси у напрямку станції електрички один за одним забирають залишки своїх речей самі роми. У дитячих візках вони везуть каструлі, бляхи і балки. Говорити з журналістами відмовляються, натомість погрожують розбити камеру. Поспішаючи, один із чоловіків зізнається, що не бачить сенсу розповідати про себе, адже їх все одно постійно виганяють. Каже, що табір переїхав на нове місце, а самі вони з міста Берегове. Для чого приїхали до Києва – не розповідає. Олександр, помічник табору По собі серед парку роми залишають купи сміття. Серед нього шукає залишки металу Олександр. Високий чорнявий чоловік у кепці, одягнений у футболку з написом «Ronaldo», він постійно просить не знімати його обличчя, бо «сусіди почнуть його обговорювати». Олександр із легким сумом розповідає про те, що ромів із парку вигнали, адже він для них працював: носив для табору бутлі із водою. За кожен йому платили по п’ять гривень, а за ці кошти Олександр купував собі ліки. У нього епілепсія, але роми, переважно, ставилися до нього із розумінням.

«Серед них були і злі, і добрі. Коли у мене ставався напад, один із них клав мені на лоба мокру ганчірку. А інший колись вдарив мене по руці лопатою. Я думаю, вони крали метал на сусідніх будівництвах, але це лише припущення, в мене немає доказів», – каже Олександр. Працівники парку кілька разів зверталися до поліції Начальник Святошинсько-Біличанського природоохоронного науково-дослідного відділення національного природного парку «Голосіївський» Наталія Середа каже, що балансоутримувачі комунальні підприємства «Святошинське лісове господарство» та національний природний парк «Голосіївський» зверталися до поліції із листами про те, що роми знищують природно-заповідний фонд. Вперше наприкінці лютого, потім у квітні, і востаннє – у травні. Але, за словами Середи, жодної реакції не було.

Наталія Середа каже, що роми оселилися у парку ще взимку і, очевидно, грілися від багаття, що палили зі зрубаних тут дерев. «Зараз ми плануємо порахувати збитки, встановити кількість зрубаних дерев, адже ми не могли зробити цього раніше. Адже у працівників не було повноцінного доступу до ділянки, роми реагували агресивно», – каже начальник відділення. Чому «Національні дружини»? 7 червня поліція Києва відкрила кримінальне провадження після того, як члени організації «Національні дружини» знищили намети в таборі ромів у парку «Голосіївський». «Після того, як люди, які мешкали у тимчасовому поселенні, залишили його, група осіб однієї з громадських організацій із сокирами та молотами прибула на територію парку. Знімаючи все на відео, вони потрощили тимчасові споруди, перешкоджаючи працівникам парку та лісового господарства розчищати територію. Внаслідок таких дій ніхто не постраждав», – ідеться в повідомленні. За фактом цих дій поліція Києва відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України («Хуліганство»). Співробітник парку «Голосіївський» Олександр Соколенко натомість наголошує, що 6 червня ввечері мешканці табору напали на працівника служби державної охорони та активістів, які знімали табір. За словами Соколенка, поліція на виклик не приїхала.

«7 числа вранці на місце події приїжджають журналісти та районний відділок поліції чи не у повному складі. В мене та решти учасників події беруть пояснення, усні звернення від нас щодо необхідності порушити кримінальне провадження проти мешканців табору відповідно до ст. 252 ККУ працівниками поліції були проігноровані. У той самий час мешканці табору збирають свої речі і зникають у невідомому напрямку, але на місці табору залишаються купи сміття та мотлоху. Працівники поліції при мені телефонують в РДА та просять надати техніку – трактор з ковшем та вантажівку – для прибирання території», – пише на своїй сторінці у мережі Фейсбук Соколенко.

За його словами, посадові особи комунального підприємства «Святошинське лісопаркове господарство» звернулися за допомогою до активістів у прибиранні території. «Спроба притягнути не винуватців правопорушення, а саме активістів, які допомагали прибирати парк до відповідальності, виглядає як помста з боку працівників поліції та як намагання виправдати власну бездіяльність у цьому питанні», – каже співробітник парку «Голосіївський». У коментарі для Радіо Свобода прес-служба комунального об’єднання «Київзеленбуд» повідомила, що офіційних звернень до жодних організацій з приводу допомоги у прибиранні території парку не було. 8 червня ввечері «Національні дружини» оголосили, що прибиратимуть територію парку від сміття. Про те, чому питанням табору організація зайнялася лише зараз (роми жили у парку від зими 2017), у «Національних дружин» відповіли: «Були більш нагальні проблеми, боротьба з ігровими автоматами, наркоторгівлею, незаконними забудовами та багато інших. Здобувши певні перемоги – наші руки звільнились і є час займатись іншими проблемами». Реакція правозахисників Керівник Адвокаційного центру Української гельсінської спілки з прав людини Борис Захаров вважає цей інцидент злочином на ґрунті ненависті.

Правозахисник у коментарі для Радіо Свобода наголосив, що подібні дії з боку правих організацій вигідні певним політичним силам перед виборами, а з іншого боку, подібні дії дискредитують Україну перед міжнародною спільнотою. «Подібні «акції» відбуваються і в інших регіонах, це почалося більше року тому. Вважаю, що має існувати алгоритм для кожного компетентного органу влади: що робити, коли роми приїжджають до міста. Нехай їм виділять місце, де буде доступ до води, біотуалетів, це місце має бути прийнятне для київської громади, аби туди могли заходити працівники соціальних служб та поліції», – каже Захаров.

Він також зазначає, що проблему потрібно вирішувати через стратегію інтеграції. В цьому напрямку є позитивні кроки. Наприклад, ініціатива голови Національної поліції України Сергія Князєва створити робочу групу для захисту прав ромів. Організація Amnesty International Ukraine заявила, що це щонайменше п’ятий напад на ромські громади лише за останні два місяці, що свідчить про системність цього ганебного явища та повну безкарність нападників.