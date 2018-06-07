Поліція Києва відкрила провадження через знищення наметів ромів у парку

Поліція Києва відкрила кримінальне провадження після того, як члени організації «Національні дружини» знищили намети в таборі ромів у парку «Голосіївський», повідомив 7 червня відділ комунікації поліції Києва.

«Після того, як люди, які мешкали у тимчасовому поселенні, залишили його, група осіб однієї з громадських організацій із сокирами та молотами прибула на територію парку. Знімаючи все на відео, вони потрощили тимчасові споруди, перешкоджаючи працівникам парку та лісового господарства розчищати територію. Внаслідок таких дій ніхто не постраждав», – ідеться в повідомленні.

За фактом цих дій поліція Києва відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України («Хуліганство»).

Раніше 7 червня поліція повідомила про схожий випадок у Святошинському районі Києва, але на цій території, за даними правоохоронців, «поліцейські забезпечили порядок під час виселення представників тимчасового поселення».

Про ультиматум з вимогою залишити територію поселення протягом доби, вчора на своїй сторінці у Facebook написали Національні дружини.

Останніми місяцями фіксується багато інцидентів, пов’язаних із насильством щодо жителів стихійних поселень. Раніше, зокрема, правоохоронці повідомляли, що ввечері 22 травня невідомі напали на табір ромів, які жили у наметах біля Тернополя. Поліція розглядає кілька версій цієї події: у першу чергу – це конфлікт між місцевим населенням та ромами, бо напередодні були скарги на негативну поведінку ромської спільноти на Тернопільщині.

Поліція Києва повідомила 25 квітня, що відкрила два кримінальні провадження через розгін ромського табору – за статтями «порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії» та «хуліганство».

24 квітня керівник київської поліції Андрій Крищенко в інтерв’ю 112.ua заявив, що на Лисій горі спалили сміття на суботнику, а не табір ромів. Він зазначив, що поліція не отримувала жодної скарги від ромів на побої чи насильство.

21 квітня Сергій Мазур, що називає себе координатором «С14», повідомив про демонтаж стихійного поселення ромів на Лисій горі і «безпечне спалення» наметів його мешканців. Окрім того, він анонсував «нові рейди».

Жителі ромського табору в Києві заявили про ультиматум від людей у формі.

Напад на ромський табір засудила Українська Гельсінська спілка з прав людини та правозахисна організація Amnesty International.