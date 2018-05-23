Омбудсмен відкрила провадження через напад на ромів на Тернопільщині

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова відкрила провадження через напад на табір ромів на Тернопільщині.

Як повідомляє прес-служба омбудсмена, провадження відкрили з огляду на те, що «у цій ситуації вбачаються явні ознаки дискримінації за національною ознакою та розпалення ворожнечі щодо ромської національної меншини».

Денісова занепокоєна тенденцією до збільшення кількості інцидентів на ґрунті нетерпимості до представників ромської національної меншини.

«Такі прояви ксенофобії потребують особливої уваги з боку правоохоронних органів, зокрема, більш ретельного розслідування, а також вжиття заходів превентивного характеру щодо недопущення таких випадків у майбутньому», – зауважують в офісі омбудсмена.

Як повідомили у поліції, ввечері 22 травня невідомі напали на табір ромів, які жили у наметах біля Тернополя. Поліція розглядає кілька версій цієї події: у першу чергу – це конфлікт між місцевим населенням та ромами, бо напередодні були скарги на негативну поведінку ромської спільноти на Тернопільщині.

За фактом нападу відкрила кримінальне провадження за статтею 296 Кримінального кодексу України («хуліганство»).

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Останнім часом в Україні сталися щонайменше два подібні випадки. Наприкінці квітня був спалений стихійний табір ромів у Києві, його мешканців розігнали, а 9 травня спалахнув стихійний табір ромів на околиці Львова. Правозахисники засудили ці напади, поліція заявила, що в обох випадках відкрила кримінальні провадження, їх узяла на контроль уповноважена Верховної Ради України з прав людини.