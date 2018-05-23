У Тернопільській області напали на табір ромів – поліція

У Тернопільській області напали на табір ромів, повідомило управління поліції в регіоні.

За словами правоохоронців, близько 22:00 22 травня до поліції звернулася жінка, вона заявила що на неї та односельчан напала група з близько 15 невідомих, «які стріляли, кричали та намагалися їх побити». На місці інциденту вилучили гільзи, ймовірно, від пневматичної зброї.

Начальник поліції області Олександр Богомол стверджує, що постраждалі – представники ромської національності. Вони жили у наметах за Тернополем, навпроти цукрового заводу в селищі Велика Березовиця. У таборі мешкали як дорослі, так і діти. На момент нападу там перебували сім дорослих та 15 дітей. До обласного центру вони приїхали із Закарпатської області, на життя заробляли збором та здачею металобрухту, заявили поліцейські.

Правоохоронці стверджують, що за півтора кілометра від місця інциденту зупинили групу людей, їх запросили до Тернопільського відділення поліції.

«Поліція розглядає кілька версій цієї події. У першу чергу – це конфлікт між місцевим населенням та ромами, бо напередодні були скарги на негативну поведінку ромської спільноти на Тернопільщині», – заявив Богомол.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 296 Кримінального кодексу України («хуліганство»).

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Останнім часом в Україні сталися принаймні два напади на ромські табори. Наприкінці квітня був спалений стихійний табір ромів у Києві, його мешканців розігнали, а 9 травня спалахнув стихійний табір ромів на околиці Львова. Правозахисники засудили ці напади, поліція заявила, що в обох випадках відкрила кримінальні провадження, їх узяла на контроль уповноважена Верховної Ради України з прав людини.