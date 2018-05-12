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12 Травень 2018, Київ 23:47
Новини | Події

США закликали Україну розслідувати напади на ромів

Спалений ромський табір у Києві, фото 23 квітня 2018 року

Посольство Сполучених Штатів Америки в Києві закликало правоохоронців України розслідувати нещодавні напади на ромів.

В Україні ніхто не повинен жити в страху через те, ким він є… Справедливість і толерантність стосовно меншин є ключовими в новій Україні», – мовиться в заяві посольства у твітері.

Останнім часом в Україні сталися принаймні два такі напади. В останній декаді квітня був спалений стихійний табір ромів у Києві, його мешканців розігнали. А 9 травня спалахнув стихійний табір ромів на околиці Львова. Правозахисники засудили ці напади, поліція заявила, що в обох випадках відкрила кримінальні провадження, їх узяла на контроль уповноважена Верховної Ради України з прав людини.

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